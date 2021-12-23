Сеул, 23 декабря, 2021, 22:54 — ИА Регнум. В преддверии выставки потребительской электроники CES 2022 южнокорейский производитель LG представил линейку мониторов 2022 года. Об этом 23 декабря сообщает портал Wccftech.

LG Electronics

В линейку, в частности, вошёл необычный монитор DualUp с редким соотношением сторон 16:18, матрицей Nano IPS и разрешением дисплея 2560 на 2880 пикселей. Он ориентирован на работу, при совершении которой пользователю приходится решать множество задач. Компания также показала монитор LG UltraFine, который, как отмечает производитель, подойдёт арт-директорам, графическим дизайнерам, фото‑ и видеоредакторам, а также стримерам.

В 2022 году LG также выпустит на рынок 32-дюймовую модель Nano IPS Black с разрешением 4K UHD (3840 на 2160 пикселей) и коэффициентом контрастности 2000:1. Оба монитора LG покажет в первый день CES 2022.

Напомним, выставка CES 2022 пройдёт в Лас-Вегасе (штат Невада, США) с 5 по 8 января 2022 года. Ранее ИА REGNUM сообщило, что тайваньская компания ADATA представит на ней SSD-накопители со скоростью до 14 ГБ/с.