Рим, 23 декабря, 2021, 22:47 — ИА Регнум. В Италии за последние сутки выявлено более 44 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, сообщает 23 декабря ANSA.

Mstyslav Chernov Улицы Италии

В частности, за 24 часа зафиксировано 44 595 случаев заражения COVID-19. Такое количество признано антирекордом для страны.

Близкий суточный показатель в 41 тыс. случаев был зафиксирован в ноябре 2020 года,

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о наивысшем числе новых случаев заражения с начала пандемии заявили власти Британии, Испании и Франции.

Правительства объясняют это появлением нового штамма «Омикрон».