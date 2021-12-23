Вашингтон, 23 декабря, 2021, 23:32 — ИА Регнум. Одна из крупнейших американских компаний Endo International согласилась выплатить $63 млн, чтобы урегулировать иски штата Техас и местного правительства, которые заявили, что фармгигант повлиял на опиоидную эпидемию в США, сообщает 23 декабря Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Опиоидная чума

Это одна из последних сделок с властями, заключённых американскими фармгигантами на фоне волны обвинений со стороны местных регулирующих органов и граждан.

Ранее американская фармакологическая компания Purdue Pharma признала себя виновной по уголовным обвинениям, взяв на себя ответственность за свою роль в эпидемии опиоидной зависимости в стране.

Напомним, что на долю Endo International в 2017 году пришлось более 93% продаж в системе здравоохранения США.