Мурманск, 23 декабря, 2021, 22:38 — ИА Регнум. В Мурманской области столкнулись два микроавтобуса, в результате чего пострадали десять человек, восемь из которых — дети. ДТП произошло около 20:00 мск на трассе «Кола» недалеко от Оленегорска.

Пресс-служба Госавтоинспекции ЯНАО Микроавтобус после аварии

«На месте помощь оказали 2 бригады скорой и транспортировали всех в ЦГБ Оленегорска для полного обследования. Вся необходимая помощь уже оказывается в стационаре. Трое детей и двое взрослых госпитализированы с сотрясением мозга. Состояние у всех стабильное», — написал в своем Telegram-канале губернатор региона Андрей Чибис.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирске автобус с 28 детьми попал в ДТП.