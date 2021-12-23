Оттава, 23 декабря, 2021, 22:36 — ИА Регнум. Франция, Бельгия, Канада, Дания, Эстония, Франция, Италия, Литва, Норвегия, Нидерланды, Португалия, Чехия, Румыния, Британия и Швеция осудили деятельность российской ЧВК «Вагнер» в Мали, сообщает 23 декабря МИД Франции.

Цитата из м/ф «Бармалей и морские пираты». Реж. Давид Черкасский. 1984. СССР «Не ходите, дети, в Африку гулять»

По утверждению французского МИД, это ухудшит ситуацию с «правами человека».

«Мы, международные партеры, полны решимости поддерживать Мали и его народ, стремящийся к миру и стабильности, а также — к борьбе против терроризма. Мы решительно осуждаем развертывание наемников на территории Мали. Это развертывание ухудшит ситуацию в сфере безопасности на западе Африки, спровоцирует ухудшение ситуации с правами человека в Мали…», — указано в совместном документе «международных партнёров» под названием «Совместное коммюнике по вопросу развертывания группы «Вагнер» в Мали».

«Мы сожалеем, что переходные власти Мали приняли решение использовать и так недостаточные государственные средства для того, чтобы платить наемникам, а не поддерживать собственные малийские силы безопасности и госструктуры, работающие на благо малийского народа», — сообщает коммюнике.

Напомним, власти Мали заключили договор с российскими ЧВК об оказании услуг по обучению силовиков и военных.