Режиссёр нового хоррора «Кристина» по роману Кинга рассказал о проекте
Лос-Анджелес, США, 23 декабря, 2021, 22:35 — ИА Регнум. Режиссёр Брайан Фуллер рассказал о том, что поклонники Стивена Кинга могут ожидать от новой экранизации его романа «Кристина». Об этом 23 декабря сообщает портал Screen Rant.
Фуллер заявил, что новая картина будет более верной исходному роману, в котором, в отличие от фильма Джона Карпентера, присутствует гораздо больше сверхъестественных элементов. Кинематографист сравнил сюжет своего будущего фильма с романом Кинга «Сияние», в котором рассказывалось о мистической связи отеля «Оверлук» с его смотрителями.
«Это больше связано с концепцией «Оверлук» на колесах» или вампирскими отношениями между автомобилем и Арни (Арни Каннингхэм — главный герой романа — ИА REGNUM)», — отметил Фуллер во время беседы с ведущим подкаста The Kingcast.
Отметим, что новая экранизация «Кристины» пока не получила официальную дату премьеры. Предыдущая экранизация романа от Джона Карпентера вышла на экраны в 1983 году. При бюджете $9,7 млн фильм собрал в прокате США $21 млн.