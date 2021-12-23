Лос-Анджелес, США, 23 декабря, 2021, 22:35 — ИА Регнум. Режиссёр Брайан Фуллер рассказал о том, что поклонники Стивена Кинга могут ожидать от новой экранизации его романа «Кристина». Об этом 23 декабря сообщает портал Screen Rant.

Pinguino Kolb Стивен Кинг

Фуллер заявил, что новая картина будет более верной исходному роману, в котором, в отличие от фильма Джона Карпентера, присутствует гораздо больше сверхъестественных элементов. Кинематографист сравнил сюжет своего будущего фильма с романом Кинга «Сияние», в котором рассказывалось о мистической связи отеля «Оверлук» с его смотрителями.

«Это больше связано с концепцией «Оверлук» на колесах» или вампирскими отношениями между автомобилем и Арни (Арни Каннингхэм — главный герой романа — ИА REGNUM)», — отметил Фуллер во время беседы с ведущим подкаста The Kingcast.

Отметим, что новая экранизация «Кристины» пока не получила официальную дату премьеры. Предыдущая экранизация романа от Джона Карпентера вышла на экраны в 1983 году. При бюджете $9,7 млн фильм собрал в прокате США $21 млн.