Санкт-Петербург, , 22:35 — REGNUM 23 декабря испанская газета Marca сообщила, что на 19-летнего полузащитника «Бока Хуниорс» и молодежной сборной Аргентины U17 Кристиана Медину, помимо санкт-петербургского «Зенита», претендуют нидерландский ПСВ и испанский «Вильярреал».

Зенит Fc-zenit.ru

За молодежную сборной Аргентины U17 Медина дебютировал 24 марта 2019 года и за два года сыграл в тринадцати матчах, в которых отметился одним забитым мячом. В текущем сезоне на счету аргентинца 2 (1+1) очка по системе гол+пас в 35-ти матчах за клуб во всех турнирах.

Текущая трансферная стоимость Медины, по оценкам портала transfermarkt, составляет 6 миллионов евро.