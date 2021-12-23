Москва, 23 декабря 2021, 22:33 — REGNUM Высокая контагиозность штамма коронавируса «Омикрон» может принести большой вред, заявил 23 декабря глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире «России 24».
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: угроза распространения «Омикрона» — все новости»
Отметив, что опирается в своей оценке на «предварительные данные», академик сказал, что «Омикрон» сам по себе не более опасен для здоровья, чем предыдущие штаммы.
Распространение такого контагиозного вируса может привести к повышенной нагрузке на систему здравоохранения. Он добавил, что «количество заболевших, в первую очередь, среди невакцинированных, может достичь очень больших значений».
Читайте ранее в этом сюжете: Гинцбург заявил о естественном происхождении «Омикрона»