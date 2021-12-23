Москва, 23 декабря, 2021, 22:33 — ИА Регнум. Высокая контагиозность штамма коронавируса «Омикрон» может принести большой вред, заявил 23 декабря глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире «России 24».

Цитата из видео. kremlin.ru Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: угроза распространения «Омикрона» — все новости»

Отметив, что опирается в своей оценке на «предварительные данные», академик сказал, что «Омикрон» сам по себе не более опасен для здоровья, чем предыдущие штаммы.

Гинцбург «Другое дело, что он более контагиозный, то есть он гораздо лучше распространяется в популяции — вот в чём его опасность».

Распространение такого контагиозного вируса может привести к повышенной нагрузке на систему здравоохранения. Он добавил, что «количество заболевших, в первую очередь, среди невакцинированных, может достичь очень больших значений».