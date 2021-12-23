Курган, 23 декабря, 2021, 22:23 — ИА Регнум. В Курганской области скончался директор регионального оператора по обращению с отходами ООО «Чистый город» Владимир Пестриков. Об этом сообщается на сайте предприятия.

Rotko45.ru Владимир Пестриков

Владимира Пестрикова не стало 22 декабря 2021 года на 37-м году жизни.

«Он был талантливым руководителем, который любил и знал свое дело. Владимир Владимирович руководил компанией с момента создания. Это был настоящий профессионал, который детально разбирался во всех нюансах и решал задачи любой сложности», — говорится в официальном некрологе.

Как сообщает портал «Область 45», по словам знакомых руководителя «Чистого города», причиной его безвременного ухода стал коронавирус.

Прощание с Владимиром Пестриковым состоится 24 декабря во дворе областного морга. Похоронят руководителя ООО «Чистый город» на его родине в Челябинске.