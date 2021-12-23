Вашингтон, , 23:35 — REGNUM Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) расследует две вспышки листерии, которые связывают с готовыми салатами производства Dole PLC и Fresh Express, сообщает 23 декабря Reuters.

Еда

Расследование, в котором также участвует управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA), началось после того, что CDC сообщил о 26 случаях заболевания, вызванных готовыми салатами двух компаний, в результате которых три человека скончались и ещё 22 были госпитализированы.

Ранее на неделе компании отозвали некоторые из своих продуктов на фоне сообщений о бактериях листерии.

Напомним, что при поражении нервной системы листериями развивается менингит. Листериоз нервной системы может привести к параличу мышц, потере памяти, невриту и к летальному исходу.