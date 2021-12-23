Вашингтон, 23 декабря, 2021, 22:20 — ИА Регнум. Разработчики кооперативной хоррор-игры Phasmophobia опубликовали новую дорожную карту развития проекта. Об этом 23 декабря сообщает портал Screen Rant.

Иван Шилов ИА REGNUM Phasmophobia

Студия Kinetic Games рассказала о грядущих крупных обновлениях игры, в том числе о том, что в Phasmophobia появится возможность регулировать уровень сложности. Например, геймеры смогут настраивать продолжительность фазы «охоты», погоду и скорость взаимодействия с призраками. Разработчики сообщили, что обновление будет состоять из двух частей, и что в итоге в игре появятся новые анимации, испытания, а также новое снаряжение.

https://twitter.com/KineticGame/status/1473687576548712448

Напомним, игра Phasmophobia вышла в ранний доступ (находится в разработке, но доступна геймерам) в сервисе Steam 18 сентября 2020 года. Это кооперативная игра, в сессиях которой могут участвовать четыре человека. Геймерам предлагается выступить в роли охотников за привидениями.