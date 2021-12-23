Тбилиси, , 23:20 — REGNUM Бывшие президенты Грузии Михаил Саакашвили и Георгий Маргвелашвили проведут встречу в военном госпитале в городе Гори, сообщает 23 декабря грузинский телеканал «TV Пирвели».

Георгий Маргвелашвили President.gov.ge

Встреча экс-президентов должна пройти 27 декабря и продлится около трёх часов. Следует отметить, что Саакашвили не будет присутствовать на следующем судебном заседании по своему делу как раз из-за намечаемой встречи с Маргвелашвили. Маргвелашвили 20 декабря встретился с нынешним президентом Саломе Зурабишвили. После разговора с Зурабишвили он обратился в пенитенциарную службу с просьбой разрешить ему увидеться с Саакашвили.

Напомним, что Георгий Маргвелашвили занимал пост президента Грузии с 2013 по 2018 год.