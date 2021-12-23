Женева, Швейцария, 23 декабря, 2021, 22:19 — ИА Регнум. В мире за последние сутки зафиксировано 822 278 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 8008 пациентов с COVID-19. Такие данные приводит 23 декабря Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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За весь период с начала пандемии в мире выявлено уже 276 436 619 носителей коронавирусной инфекции, подтверждено 5 374 744 случая смерти от заболевания.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 541 319 выявленных инфицированных и 5735 умерших пациентах с COVID-19 за сутки.