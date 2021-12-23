Генуя, Италия, , 22:17 — REGNUM 23 декабря издание La Repubblica сообщило, что «Дженоа» начал переговоры с «Аталантой» на предмет трансфера 26-летнего атакующего полузащитника сборной России Алексея Миранчука. Также сообщается, что клуб из Бергамо готов расстаться с футболистом за 12 миллионов евро. При этом портал transfermarkt оценивает Миранчука в 13,5 миллиона евро.

Алексей Миранчук Дарья Драй © ИА REGNUM

В текущем сезоне Алексей Миранчук принял участие в двенадцати матчах за клуб из Бергамо во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом в ворота «Вероны» и двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что в трансфере Миранчука заинтересован лично главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко.

Миранчук выступает за «Аталанту» с 4 сентября 2020 года после ухода из «Локомотива». Итальянский клуб заплатил за трансфер российского футболиста 14,5 миллиона евро.