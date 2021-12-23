Манчестер, Великобритания, , 22:10 — REGNUM 23 декабря главный тренер английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сообщил, что клуб не намерен в зимнее трансферное окно подписывать 21-летнего форварда «Фиорентины» Душана Влаховича: «Мы не намерены подписывать форвардов в январе. Это не входит в наши планы», — цитирует Гвардиолу журналист Фабрицио Романо.

Хосеп Гвардиола Thomas Rodenbücher

В текущем сезоне Душан Влахович принял участие в девятнадцати матчах итальянской Серии А 2021/22, в которых отметился шестнадцатью забитыми мячами и двумя результативными передачами. В Кубке Италии нападающий забил два гола в двух играх.

Ранее сообщалось, что «фиалки» готовы расстаться с Влаховичем, если поступит предложение в размере 70−75 миллионов евро. Главным кандидатом на подписание форварда называют лондонский «Арсенал».