Белград, , 23:17 — REGNUM Заявление президента Хорватии Зорана Милановича о том, что для его сербского коллеги Александра Вучича главная задача состоит не в том, чтобы ввести Сербию в ЕС, а в том, чтобы удержаться у власти, не может удивить никого на пространстве бывшей Югославии. Об этом ИА REGNUM рассказал сербский эксперт, доктор экономических наук, бывший посол Сербии в Белоруссии (с 2004 по 2011 год) Сречко Джукич.

Флаги Сербии и ЕС Politico.eu

Напомним, что во время визита в Приштину 23 декабря Миланович заявил о том, что «намерение Сербии присоединиться к ЕС всего лишь гипотетическое», и что президент Вучич стремится не интегрировать страну в ЕС, а лишь удержаться у власти.

По словам эксперта, Вучич уже годами рассказывает о том, что Сербия продвигается по европейскому пути, но на самом деле она на этом пути или стоит на месте, или движется назад.

«Это в конце концов показывают результаты. У нас с 2012 года нет результатов на этом «европейском пути» Вучича. Я сам хотел бы увидеть хоть какие-то результаты, но их нет. Существует ли хоть какая-то европейская ценность, которая применялась бы в политической жизни Сербии? Закрыта ли какая-то из ранее открытых глав переговоров о евроинтеграции Сербии?», — задался вопросом Джукич.

Эксперт отметил, что недавнее открытие четвертого кластера в переговорах со Сербией скорее всего является заслугой большого друга Александра Вучича, премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, так как верховный представитель ЕС по вопросам расширения Оливер Варгейи — близкий соратник Орбана. По мнению Джукича, Сербия теперь ждёт, что Евросоюз даст денег на реализацию всех программ, объединенных в четвертый кластер.