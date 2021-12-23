Лондон, , 22:07 — REGNUM Стоимость фьючерсов на газ в Европе в четверг, 23 декабря, упала почти на 30% и к закрытию торгов опустилась ниже отметки в $1500 за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

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На открытии торговой сессии январские фьючерсы по индексу нидерландского хаба TTF торговались на уровне $1916,2 за тысячу кубометров, а к закрытию их стоимость составила $1472,2 за тысячу кубометров, что на 27,1% ниже расчётной цены предыдущего дня.

Напомним, в начале недели стоимость фьючерсов на газ на бирже ICE в Лондоне демонстрировала стремительный рост. Во вторник, 21 декабря, цена на них поднималась до исторического максимума в $2190,4 за тысячу кубометров.