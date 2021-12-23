Киев, 23 декабря, 2021, 22:05 — ИА Регнум. Собственная газодобыча на Украине будет снижаться, крупнейшие месторождения страны исчерпаны на 80%, сообщает 23 декабря «Нафтогаз Украины» на своей странице в Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

По утверждению компании, для поиска и освоения новых месторождений газа требуется не менее $20 млрд.

Уточняется, что из потенциальных газовых резервов Украины, которые оцениваются в 600 млрд. кубометров, большинство существуют только на бумаге. При этом на разведку новых газовых полей нет денег.

Стоит отметить, что по официальным данным «Укргаздобычи» за последний год добыча газа в стране сократилась на 4,3%.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о планах полного отказа к 2025 году от закупок газа за рубежом.