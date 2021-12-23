Салехард, , 22:02 — REGNUM В ямальском городе Ноябрьске формируют банк опекунов для нуждающихся в уходе недееспособных совершеннолетних людей. Об этом сообщает муниципальное управление социальной защиты населения.

Пожилая женщина Дарья Драй © ИА REGNUM

К кандидатам в опекуны есть ряд требований. Опекуном не сможет быть человек, лишённый родительских прав, а также судимый за умышленное преступление против жизни или здоровья граждан.

Для опекунов на Ямале определена ежемесячная плата в размере 19 667 рублей. За эти деньги они обязаны заботиться и содержать своих подопечных, обеспечивать их уходом и лечением, защищать их права и интересы, а также представлять ежегодный отчёт в управление социальной защиты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ямал — один из первых субъектов РФ, установивший ежемесячное пособие для опекунов совершеннолетних людей. Оно является одной из замещающих технологий в рамках реализации нацпроекта «Демография».

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