Вашингтон, , 21:59 — REGNUM Сервис Netflix опубликовал трейлер аниме под названием The Orbital Children («Дети на орбите»). Ролик доступен на YouTube-канале Netflix Anime с 23 декабря.

Netflix (сс) Stock Catalog

По сюжету, события разворачиваются в 2045 году — дети, рождённые на околоземной орбите, пытаются выжить после аварии, разлучившей их с родителями. Режиссёром проекта выступил Мицуо Исо.

Добавим, что премьера аниме состоится 28 января 2022 года. Проект будет доступен на платформе Netflix.

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