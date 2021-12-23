Вашингтон, 23 декабря, 2021, 22:15 — ИА Регнум. Присяжные в США готовятся вынести вердикт по делу бывшего офицера полиции Миннесоты Ким Поттер, смертельно ранившей афроамериканца Данте Райта во время ареста в апреле 2021 года, сообщает 23 декабря Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Полиция США

Шесть мужчин и шесть женщин достигли соглашения по вопросу о том, обвинить или оправдать Поттер, и объявят о своем решении позднее сегодня, говорится в распространённом заявлении суда.

Отметим, что западные СМИ внимательно следят за судебным процессом, который стал политизированным на фоне расовых беспорядков в США.

Минувшим летом внимание было приковано к суду по делу о смерти афроамериканца Джорджа Флойда, который скончался от удушения во время задержания белым полицейским. Процесс сопровождался акциями протеста во всех штатах, включая Миннесоту, где произошел инцидент с Райтом и Поттер.

Во время очередных протестов 48-летняя ветеран полицейского управления Поттер по ошибке применила пистолет вместо электрошокера при задержании Райта. Во время инцидента она занималась обучением нового офицера.

Через два дня после произошедшего Поттер ушла в отставку вместе с начальником полиции Бруклин-Сентер, а на следующий день она была арестована. Ей было предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве первой и второй степени.

После убийства Данте Райта власти соседнего Миннеаполиса объявили в городе режим чрезвычайной ситуации и ввели комендантский час в вечернее и ночное время из-за начавшихся протестов. Позднее демонстрации распространились и на другие города США.