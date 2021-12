Вашингтон, , 21:59 — REGNUM Фильм «Матрица: Воскрешение» в первый день показов (22 декабря 2021 года) в США не занял в рейтинге проката даже второе место. Об этом 23 декабря сообщает портал We Got This Covered.

Матрица Tobias_ET

Согласно предварительным оценкам, в день широкой премьеры новый фильм Ланы Вачовски собрал в домашнем прокате $6 млн, а анимационный мюзикл «Зверопой 2» — $8 млн. Лидером проката по-прежнему является кинокомикс «Человек-паук: Нет пути домой», сумма кассовых сборов которого 22 декабря 2021 года составила $34,8 млн. Таким образом, фильм собрал в мировом прокате уже около $814 млн.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в сети появились первые отзывы критиков на фильм «Матрица: Воскрешение». На момент написания этой статьи картина получил на известном рейтинговом сайте Rotten Tomatoes оценку 68% от критиков и 67% от рядовых пользователей.

