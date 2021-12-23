Душанбе, 23 декабря, 2021, 21:58 — ИА Регнум. Сотрудники посольства Таджикистана посетили центр временного содержания иностранных граждан в Сахарово в Москве, где находятся 136 таджикских граждан, сообщает Азия Плюс.

Евгений Самарин ИА REGNUM Центр временного содержания иностранных граждан

Дипломаты заверили своих граждан, которые не могут вернуться на родину, на безвозмездной основе оформить свидетельства для их возвращения на домой. Сотрудники посольства во время посещения также ответили на интересующие трудовых мигрантов вопросы, была проведена юридическая консультация.

«Гражданам были разъяснены основные нормы законодательства Российской Федерации в сфере трудовой миграции. Было установлено, что в этом центре находятся 136 граждан Таджикистана. Для 133 из них Консульской службой были оформлены свидетельства на возвращение в Республику Таджикистан на безвозмездной основе», — говорится в публикации.

Отмечается, что во время посещения центра гражданам также были переданы продукты питания, одежда и предметы первой необходимости.