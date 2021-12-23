Ташкент, , 21:54 — REGNUM Президент Шавкат Мирзиёев 22 декабря подписал закон об увеличении предельных размеров ассигнований, выделяемых министерствам и ведомствам, на 2,22 триллиона сумов (около $205,4 млн). Об этом сообщает Газета.уз.

Деньги

В частности, дополнительные средства будут направлены на субсидии учреждениям дошкольного образования, образованные на основе государственно-частного партнерства, фермерам и зерноводческим кластерам, реализующим государству зерно

«По пять миллионов сумов (менее $500) будут направлены на единовременную помощь каждой семье до пяти человек в Муйнакском районе и на благоустройство 21 махалли с социально-экономическими проблемами в Каракалпакстане», — говорится в публикации.

Кроме того, дополнительные средства предназначены на проект питьевого водоснабжения населения Сурхандарьинской области, на расходы по реновации аварийных и морально устаревших многоквартирных домов, на компенсацию за земельные участки, изъятые для государственных и общественных нужд и другое.

Читайте ранее в этом сюжете: Всемирный банк выделил Узбекистану $400 млн на инклюзивную экономику