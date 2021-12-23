Милан, Италия, 23 декабря, 2021, 21:52 — ИА Регнум. 23 декабря миланский «Интер» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с 24-летним фланговым защитником Федерико Димарко. Новое соглашение рассчитано до конца сезона 2025/26.

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В текущем сезоне Федерико Димарко принял участие в восемнадцати турах итальянской Серии А 2021/22, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами. В розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА защитник сыграл во всех шести матчах.

Федерико Димарко перешел в «Интер» 5 июля 2018 года из швейцарского «Сьона» за 5 миллионов евро. На данный момент стоимость итальянского защитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 13 миллионов евро.