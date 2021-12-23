Вашингтон, 23 декабря, 2021, 21:48 — ИА Регнум. Принц Гарри и Меган Маркл снялись вместе с детьми для рождественской открытки. Изображение они опубликовали на сайте организации ветеранов Team Rubicon 23 декабря.

Northern Ireland Office Принц Гарри и Мегал Маркл

На фотографии Меган Маркл держит на руках дочь Лилибет, в то время как принц Гарри посадил на колени сына Арчи. «Счастливых праздников! В 2021 году родилась наша дочь Лилибет. Арчи сделал нас «мамой» и «папой», а Лилибет сделала нас семьей», — говорится в подписи к снимку. Кадром в своих соцсетях также поделился его автор, фотограф Алекси Любомирски.

https://www.instagram.com/p/CX1ANa6OTCU/

ИА REGNUM напоминает, что Лилибет Маунтбеттен-Виндзор является правнучкой королевы Елизаветы II. Сразу после своего рождения она стала восьмой в порядке британского престолонаследия.