София, 23 декабря, 2021, 21:46 — ИА Регнум. Государственное предприятие «Болгарские железные дороги» (БЖД) объявило о запуске на рождественские и новогодние праздники десятки дополнительных рейсов, призванных решить транспортную проблему, регулярно возникающую в выходные дни. Об этом 23 декабря сообщает «Телевидение Болгарии».

Дарья Антонова ИА REGNUM Украшенный к Новому году электробус

Согласно официальной информации, уже с 24 декабря практически на всех железнодорожных направлениях будут курсировать так называемые «экстренные» пассажирские и пригородные поезда, расписание движения которых будет обнародовано в местных СМИ, а также региональных социальных сетях.

Как отмечено в заявлении руководства «БЖД», в итоге структура гарантирует 10 800 новых посадочных мест. Акция продлится до 3 января.

Напомним, ранее в Болгарии были обнародованы результаты опроса общественного мнения, согласно которым только 11% опрошенных граждан планируют выехать в другой город для встречи Рождества и Нового Года.