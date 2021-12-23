Бухарест, 23 декабря 2021, 21:39 — REGNUM Официальный Бухарест оставляет за собой право принять постановление об увеличении численности войск Пентагона в Румынии. Об этом на встрече с временным поверенным в делах США в Румынии Дэвидом Мунисом заявил глава румынского правительства Николае Чукэ, передает 23 декабря Бухарестское телевидение.
По словам Чукэ, Румыния является активным членом НАТО, а также партнером США в восточноевропейском регионе, и в дальнейшем Бухарест планирует придерживаться подобного курса.
Согласно официальной информации, в ходе консультаций Чукэ и Муниса обсуждался вопрос о передаче Белым домом Румынии ядерных технологий. Детали разговора на эту тему не разглашаются.
Напомним, на данный момент в Румынии размещены около тысячи военнослужащих США.
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