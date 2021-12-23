Москва, 23 декабря, 2021, 21:37 — ИА Регнум. Исполнительница и телеведущая Ольга Бузова представила клип на песню «Игрушка». Ролик доступен на YouTube-канале артистки с 23 декабря.

Скриншот с YouTube Ольга Бузова

По сюжету, героиня Бузовой загадывает желание на Новый год — найти свою любовь, после чего у неё начинается череда неудачных свиданий. В съёмках ролика принял участие блогер Даня Милохин, а также актёры Станислав Ярушин и Светлана Пермякова.

Ранее Ольга Бузова публично унизила своего бывшего мужа, футболиста Дмитрия Тарасова. «Мне сказали, что в этом зале сидит мой бывший муж. Он машет с галерки. Как всегда… Если раньше Дмитрий Тарасов кусал локти, сидя дома, то сейчас он воочию, глядя на икону стиля, на самую популярную и влиятельную девушку страны, кусает локти», — высказалась она со сцены.