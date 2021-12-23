Париж, 23 декабря, 2021, 21:35 — ИА Регнум. Во Франции за прошедшие сутки зафиксировано 88 тыс. случаев заражения коронавирусом, сообщил 23 декабря министр здравоохранения страны Оливье Веран.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

По его словам, это наивысшее суточное число заражений с начала пандемии коронавируса.

«Это наихудшие показатели с начала пандемии», — сказал Веран.

При этом за сутки во Франции умерли 179 пациентов с диагнозом COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, власти стран Европы вводят новые карантинные ограничения, объясняя их новой вспышкой коронавируса из-за штамма «Омикрон».