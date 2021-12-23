Мурманск, 23 декабря 2021, 21:34 — REGNUM Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, комментируя итоги пресс-конференции главы государства, особо выделил тему жилья и в целом роста качества жизни как важнейшего фактора «сбережения народа», о котором сказал Владимир Путин.
Чибис привел в пример вопрос журналиста из Владивостока о высокой стоимости жилья в Приморье как одной из причин большого оттока населения из края.
Один из этих законов предусматривает получение дополнительных мер социальной поддержки отдельными категориями граждан путем приобретения стандартного жилья по льготной цене или заключения договоров найма стандартного жилья с правом его последующего выкупа по доступной цене. Второй — предполагает меры поддержки по улучшению жилищных условий, в том числе для семей с детьми-инвалидами. Среди этих мер — региональная компенсация процентной ставки по ипотеке, финансовая поддержка на приобретение домокомплектов, строительство и приобретение индивидуальных жилых домов. Ожидается, что эти меры позволят улучшить жилищные условия более 1000 семей и повлияют на стимулирование устойчивого спроса на рынке жилищного строительства Мурманской области.
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Как сообщало ИА REGNUM, на пресс-конференции Владимира Путина журналистка из Владивостока заявила, что стоимость жилья в Приморье при интенсивном строительстве достигла невиданной высоты.