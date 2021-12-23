Мурманск, , 21:34 — REGNUM Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, комментируя итоги пресс-конференции главы государства, особо выделил тему жилья и в целом роста качества жизни как важнейшего фактора «сбережения народа», о котором сказал Владимир Путин.

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«Президент ещё раз очень чётко зафиксировал, что Российская Федерация — это не только большие города и агломерации. Качество жизни должно расти и в малых городах, и про сельские территории он отдельно сказал. Это очень важно, потому что, несмотря на не самую высокую численность населения, например, в Мурманской области, она является геостратегическим регионом для нашей страны. Необходимо внимание, дополнительное финансирование и инвестиции в развитие инфраструктуры пусть на не очень густонаселённых, но важных для страны территориях», — отметил губернатор.

Чибис привел в пример вопрос журналиста из Владивостока о высокой стоимости жилья в Приморье как одной из причин большого оттока населения из края.

«Вот шёл разговор о Владивостоке — там очень высокая стоимость жилья, и это очень существенный фактор при принятии решения, оставаться или уезжать, особенно для молодых семей. У нас ситуация схожая — нового жилья не строилось давно. Но мы не сидим сложа руки. Буквально вчера областная Дума приняла внесённый нами пакет законов, которые направлены на развитие жилищного строительства на территории Арктики», — сообщил губернатор.

Один из этих законов предусматривает получение дополнительных мер социальной поддержки отдельными категориями граждан путем приобретения стандартного жилья по льготной цене или заключения договоров найма стандартного жилья с правом его последующего выкупа по доступной цене. Второй — предполагает меры поддержки по улучшению жилищных условий, в том числе для семей с детьми-инвалидами. Среди этих мер — региональная компенсация процентной ставки по ипотеке, финансовая поддержка на приобретение домокомплектов, строительство и приобретение индивидуальных жилых домов. Ожидается, что эти меры позволят улучшить жилищные условия более 1000 семей и повлияют на стимулирование устойчивого спроса на рынке жилищного строительства Мурманской области.

Следите за развитием событий в трансляции: «Большая пресс-конференция Владимира Путина – трансляция»

Как сообщало ИА REGNUM, на пресс-конференции Владимира Путина журналистка из Владивостока заявила, что стоимость жилья в Приморье при интенсивном строительстве достигла невиданной высоты.