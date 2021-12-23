Вашингтон, , 21:32 — REGNUM Известный видеоблогер и спидраннер (человек, проходящий игры на скорость) NickRawcliffe прошёл очередное испытание в популярной игре Valheim. Об этом 23 декабря сообщает журнал PC Gamer.

Valheim Скриншот с YouTube

На этот раз геймер решил пройти игру, используя «веганский» набор правил. Он заявил, что пройдёт Valheim, не только не употребляя продовольствие животного происхождения, но и вообще без использования предметов, для получения которых в игре нужно убивать животных.

Издание отметило, что если учесть, что механики выживания в Valheim в основном построены на основе добывания необходимых ресурсов из животных, NickRawcliffe придумал себе сесьма «экстремальный» вариант прохождения игры. Что из этого вышло, можно узнать, посмотрев ролик.

Напомним, игра Valheim до сих пор находится в раннем доступе в сервисе Steam, т. е. её полноценный релиз пока ещё не состоялся. Она появилась на платформе сервиса 2 февраля 2021 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Создатели Valheim заманивают своих игроков на болота