Вашингтон, 23 декабря, 2021, 21:32 — ИА Регнум. Известный видеоблогер и спидраннер (человек, проходящий игры на скорость) NickRawcliffe прошёл очередное испытание в популярной игре Valheim. Об этом 23 декабря сообщает журнал PC Gamer.

Скриншот с YouTube Valheim

На этот раз геймер решил пройти игру, используя «веганский» набор правил. Он заявил, что пройдёт Valheim, не только не употребляя продовольствие животного происхождения, но и вообще без использования предметов, для получения которых в игре нужно убивать животных.

Издание отметило, что если учесть, что механики выживания в Valheim в основном построены на основе добывания необходимых ресурсов из животных, NickRawcliffe придумал себе сесьма «экстремальный» вариант прохождения игры. Что из этого вышло, можно узнать, посмотрев ролик.