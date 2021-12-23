Санто-Доминго, , 21:42 — REGNUM Гватемала вводит ограничения на въезд для путешественников из Доминиканской Республики в связи с большим поток мигрантов, направляющихся через территорию страны в США. Об этом сообщил 23 декабря посол Гватемалы в Санто-Доминго Руди Армандо Лопес, передаёт новостное агентство Listin Diario.

Флаг Гватемалы Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По словам дипломата, ограничения вызваны тем, что целью поездки доминиканцев зачастую является пересечение Гватемалы и Мексики для последующего незаконного въезда в Соединённые Штаты.

Теперь доминиканцы, направляющиеся в Гватемалу, должны будут предоставить обоснование своей поездки, а также соответствовать установленным иммиграционным требованиям.

Как пояснил посол, речь идет не о введении визы, а о наличии оснований для въезда, так как «в противном случае создается впечатление, будто их конечным пунктом назначения является не Гватемала, а США».

«Если вы соответствуете установленным иммиграционным требованиям или имеете североамериканскую визу, будьте уверены, что у вас не возникнет никаких проблем при въезде в Гватемалу», — заверил Лопес.

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