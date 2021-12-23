Берлин, 24 декабря, 2021, 00:05 — ИА Регнум. Министерство обороны Германии намерено до конца года обратиться в суд с иском о возмещени ущерба к бывшему руководству верфи Elsflether, где осуществлялся ремонт учебно-боевого корабля «Горч Фок» Об этом сообщает 23 декабря немецкий журнал Spiegel.

Прокуратура в течение трёх лет проводила расследование в отношении двух бывших членов совета директоров верфи, а также бывшего исполнительного директора одной из судостроительных компаний.

Поводом для иска послужили чрезмерные счета-фактуры, которые верфь как генеральный подрядчик якобы представила федеральному правительству.

Ремонт легендарного судна «Горч Фок» проводился на верфи Elsflether с 2015 года. За прошедшее время затраты выросли с первоначальных 10 миллионов до 135 миллионов евро. Тем не менее следствие оценивает минимальный ущерб федеральному правительству в девять миллионов евро.

Следует отметить, что вероятность возврата федеральному правительству затраченных средств невелика, поскольку бывший управляющий директор верфи Клаус В. уже подал заявление о банкротстве.

Фигуранты дела, как сообщается, отказались комментировать обвинения и возможный иск.