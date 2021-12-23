София, 23 декабря, 2021, 21:31 — ИА Регнум. Более 80% жителей Болгарии планируют встретить Рождество в семейном кругу, не выходя за пределы квартиры или дома. Об этом свидетельствуют данные опроса общественного мнения, проведенного болгарской социологической службой «Тренд», передает софийская газета «24 часа».

Пименов Юрий Иванович. Новый год. 1949

Как утверждают эксперты, только 11% опрошенных граждан намерены выехать в другой город страны для встречи с родными и близкими, и лишь один болгар проведет рождественские праздники за рубежом.

«Это связано с давними народными традициями: Рождество в Болгарии является исключительно семейным праздником, отмечаемым небольшими компаниями», — говорится в отчете социологов. В то же время около 90% респондентов назвали Рождество и Новый Год своими любимыми праздниками.

Напомним, Рождество в Болгарии празднуется по Григорианскому календарю — 25 декабря. Уже днем 24 декабря свою работу прекращают основные учреждения и магазины. Праздничные каникулы в стране продлятся до 3 января.