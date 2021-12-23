Москва, 23 декабря 2021, 21:26 — REGNUM Блогер Дина Саева продемонстрировала свою фигуру, опубликовав фотографию в откровенном платье в личном Instagram-профиле. Подписчики активно обсуждают выбранный наряд Саевой 23 декабря.
https://www.instagram.com/p/CX06v7iNVMF/
На фото Саева позирует в коротком платье, состоящем из треугольников ткани, соединённых прозрачной сеткой. Пользователи Сети раскритиковали блогера за откровенный наряд — некоторые сравнили его с кусками теста.
«Это должен был быть ужин, снимай», — шутит ataevruslan.
«Вы тоже подумали, что это тесто?» — спрашивает sladkayaa0303.
«Как не стыдно», — пишет snezhanna7_77.
«А чего голой не сфотографировалась?» — негодует v_vs.s.
Ранее Дина Саева подтвердила, что состоит в отношениях с младшим братом рэпера Элджея. Слухи о романе блогера и Даниила Узенюка появились ещё летом 2021 года.
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