Москва, 23 декабря, 2021, 21:26 — ИА Регнум. Блогер Дина Саева продемонстрировала свою фигуру, опубликовав фотографию в откровенном платье в личном Instagram-профиле. Подписчики активно обсуждают выбранный наряд Саевой 23 декабря.

Скриншот с YouTube Дина Саева

https://www.instagram.com/p/CX06v7iNVMF/

На фото Саева позирует в коротком платье, состоящем из треугольников ткани, соединённых прозрачной сеткой. Пользователи Сети раскритиковали блогера за откровенный наряд — некоторые сравнили его с кусками теста.

«Это должен был быть ужин, снимай», — шутит ataevruslan.

«Вы тоже подумали, что это тесто?» — спрашивает sladkayaa0303.

«Как не стыдно», — пишет snezhanna 7 _7 7 .

«А чего голой не сфотографировалась?» — негодует v_vs.s.

Ранее Дина Саева подтвердила, что состоит в отношениях с младшим братом рэпера Элджея. Слухи о романе блогера и Даниила Узенюка появились ещё летом 2021 года.