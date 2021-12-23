Бухарест, 23 декабря, 2021, 21:25 — ИА Регнум. Сразу 9 новых случаев заболевания штаммом коронавируса «Омикрон» зарегистрированы 23 декабря на территории Румынии. Об этом сообщает бухарестский телеканал Digi24.

Vk.com/mihailohlopkov Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом

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По информации министерства здравоохранения страны, речь идет о шести жителях Бухареста и трех гражданах, проживающих в центральных румынских провинциях. Все они в разное время вернулись из зарубежных поездок. Как утверждают эксперты, пятеро из заболевших не прошли вакцинацию, остальные получили полный комплект прививок.

Таким образом, общее число жителей Румынии, инфицированных штаммом «Омикрон», составило 25 человек. Смертельных случаев нет.