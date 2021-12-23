Тбилиси, 23 декабря, 2021, 21:43 — ИА Регнум. Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что на самом деле тарифы на проезд в городском транспорте вовсе не повысились, сообщает 23 декабря грузинский телеканал «Мтавари архи».

Giorgi Balakhadze Тбилисский автобус

«Это ложь и попытка ввести общественность в заблуждение. Никакие тарифы не повышались. Вводится новая налоговая система. Это то, что есть во всех развитых европейских странах, где регулируется система общественного транспорта, и эта система вводится в Грузии. Я могу заплатить 250 лари, но я и могу 4 или 5 раз за день проехать на общественном транспорте. Поэтому человек сам выбирает, как он будет ездить», — заявил Каладзе.

Напомним, что с января проезд в городском муниципальном общественном транспорте подорожает с 0,5 лари (12 рублей) до одного лари (24 рубля) за одну поездку. Также будут введены безлимитные абонементы стоимостью от 3 до 250 лари.