Лондон, 23 декабря, 2021, 21:22 — ИА Регнум. Начальник британского штаба обороны Энтони Рэдейкин и начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов в ходе телефонных переговоров признали важность поддержания контактов для исключения недопонимания между сторонами, сообщает 23 декабря пресс-служба военного ведомства Британии.

Цитата: х/ф «Дюнкерк», реж. К. Нолан, Великобритания, Нидерланды, Франция, США, 2017 .Бегство в Британию

«Военачальники обсудили региональные вопросы безопасности, двусторонние отношения в сфере обороны. Они согласились, что жизненно важно поддерживать контакты, чтобы стороны лучше понимали друг друга, и избегать недопонимания», — указано в сообщении.

Ранее Минобороны РФ сообщило о переговорах Герасимова с британским коллегой, указав, что состоялся «обмен мнениями по актуальным вопросам глобальной и региональной безопасности». Детали телефонного разговора не сообщались.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря прошли телефонные переговоры Валерия Герасимова и председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли.