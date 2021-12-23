Стокгольм, 23 декабря, 2021, 21:25 — ИА Регнум. В Швеции число зарегистрированных летальных случаев в результате заболевания COVID-19 за сутки увеличилось на шесть. Информация была опубликована 23 декабря на сайте Агентства общественного здравоохранения Швеции, которое отслеживает эпидемиологическую ситуацию в круглосуточном режиме и предоставляет актуальную статистику по распространению коронавируса в стране.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В общей сложности от COVID-19 в Швеции умер 15 265 человек. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 1 273 313 человек. С момента последнего обновления статистики их число увеличилось на 5 059 новых случаев заражения.

Свою первую дозу вакцины от COVID-19 получили 7 737 026 человек старше 12 лет (85,6%), вторую — 7 346 375 (81,3%).

С начала пандемии в общей сложности 8297 человек получили медицинскую помощь в реанимационных отделениях в связи с заболеванием COVID-19.