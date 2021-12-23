Тамбов, 23 декабря, 2021, 21:16 — ИА Регнум. В Тамбовской области подвели итоги грантового конкурса среди социальных предпринимателей. Они получат гранты на общую сумму 7,6 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru В управлении регионального развития и поддержки инвестиционной деятельности Тамбовской области подвели итоги конкурса на предоставление грантов для социальных предпринимателей

В управлении регионального развития и поддержки инвестиционной деятельности области подвели итоги конкурса на предоставление грантов для социальных предпринимателей. Победителями стали 16 представителей малого и среднего бизнеса Тамбовщины, имеющие статус социального предприятия и включённые в соответствующий реестр. Они получат гранты на общую сумму 7,6 млн рублей.

Временно исполняющий обязанности главы администрации Тамбовской области Максим Егоров подчёркивает, что финансовая поддержка социальным предпринимателям впервые предоставляется из средств федерального и областного бюджетов. Средства выделяются в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

«Социальное предпринимательство помогает решать значимые для общества вопросы. Практика финансовой поддержки социального бизнеса будет продолжена и в следующем году. Средства из федерального бюджета на эти цели уже предусмотрены», — сказал Максим Егоров.

Грантовую поддержку получат предприниматели и организации, оказывающие образовательные услуги для детей, в том числе в области спорта и творчества, организованные в форме детских развивающих центров, творческих клубов и секций, а также реализующие товары для социально уязвимых категорий граждан.

В числе получателей грантов — центр детского развития «Планета знаний», семейный клуб «Солнечный ветер», образовательный комплекс «Подсолнушек», детский бассейн Aquababy, школа скорочтения и развития интеллекта «IQ 007», центр иностранных языков «Ай спик», спортивный клуб художественной гимнастики «Гармония», школа футбола для детей «Футболика», салон «Ортопедия».

Что касается размера грантовой поддержки, то она составляет от 100 тыс. до 500 тыс. рублей. Средства будут направлены, в частности, на аренду и ремонт помещений, закупку оборудования и оргтехники, оплату коммунальных услуг и связи. Со своей стороны предпринимателя взяли на себя обязательства по софинансированию расходов.

В настоящее время в Тамбовской области в реестр социальных предприятий области включён 21 субъект малого и среднего бизнеса.

Власти отмечают, что представители малого и среднего бизнеса могут получить консультацию по социальному предпринимательству и узнать более подробно о направлениях поддержки в управлении регионального развития и поддержки инвестиционной деятельности области, а также в центре инноваций социальной сферы АНО «Региональный центр управления и культуры».