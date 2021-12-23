София, , 21:16 — REGNUM В Софии на 90-м году жизни скончался известный болгарский оркестровый и хоровой дирижер, академик Эмил Янев. Об этом 23 декабря сообщила софийская газета «24 часа». Прощание с Яневым состоится 28 декабря в церкви Святой Софии болгарской столицы.

Дирижёр Цитата из кф «Репетиция оркестра». реж. Федерико Феллини. 1978. Италия, Германия (ФРГ)

Согласно официальной информации, смерть Янева наступила по естественным причинам. Ранее он перенес несколько серьезных заболеваний.

Янев известен как основатель Софийского филармонического хора и председатель международной музыкальной ассоциации Viva La Music. Выступал с концертами и лекциями в 20 странах мира, включая СССР. В Российской Федерации его работы изучаются в консерваториях и музыкальных училищах.

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