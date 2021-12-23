София, 23 декабря 2021, 21:16 — REGNUM В Софии на 90-м году жизни скончался известный болгарский оркестровый и хоровой дирижер, академик Эмил Янев. Об этом 23 декабря сообщила софийская газета «24 часа». Прощание с Яневым состоится 28 декабря в церкви Святой Софии болгарской столицы.
Согласно официальной информации, смерть Янева наступила по естественным причинам. Ранее он перенес несколько серьезных заболеваний.
Янев известен как основатель Софийского филармонического хора и председатель международной музыкальной ассоциации Viva La Music. Выступал с концертами и лекциями в 20 странах мира, включая СССР. В Российской Федерации его работы изучаются в консерваториях и музыкальных училищах.
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