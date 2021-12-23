Вашингтон, , 21:15 — REGNUM Дерево навыков героини предстоящей игры Horizon Forbidden West предоставит геймерам возможность формировать шесть различных стиле игры. Об этом 23 декабря сообщает портал Screen Rant.

Horizon Forbidden West Скриншот с YouTube

Пользователь форума Reddit Pelby_Tern обратил внимание на развитие навыков персонажа. Он отметил, что геймеры смогут играть как «воины», используя атаки ближнего боя, пользоваться ловушками, действовать скрытно или же проходить игру при помощи взаимодействия с машинами.

Они также смогут использовать тактику «выживальщика», нацеленного на большое «здоровье» и ресурсы, и «охотника», который использует дальние атаки. При этом игроки не обязаны будут концентрироваться только на одном стиле.

Напомним, релиз Horizon Forbidden West состоится 18 февраля 2022 года. Игра станет эксклюзивом консолей PlayStation 4 и PlayStation 5.

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