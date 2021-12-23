Вашингтон, 23 декабря 2021, 21:15 — REGNUM Дерево навыков героини предстоящей игры Horizon Forbidden West предоставит геймерам возможность формировать шесть различных стиле игры. Об этом 23 декабря сообщает портал Screen Rant.

Horizon Forbidden West
Horizon Forbidden West
Скриншот с YouTube

Пользователь форума Reddit Pelby_Tern обратил внимание на развитие навыков персонажа. Он отметил, что геймеры смогут играть как «воины», используя атаки ближнего боя, пользоваться ловушками, действовать скрытно или же проходить игру при помощи взаимодействия с машинами.

Они также смогут использовать тактику «выживальщика», нацеленного на большое «здоровье» и ресурсы, и «охотника», который использует дальние атаки. При этом игроки не обязаны будут концентрироваться только на одном стиле.

Напомним, релиз Horizon Forbidden West состоится 18 февраля 2022 года. Игра станет эксклюзивом консолей PlayStation 4 и PlayStation 5.

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