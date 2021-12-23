Стокгольм, 23 декабря, 2021, 21:19 — ИА Регнум. Некоторые скандинавские страны, включая Норвегию и Данию, сократили интервал для получение третьей бустерной прививки от COVID-19. Однако Агентство общественного здравоохранения Швеции поддерживает сохранение времени ожидания в шесть месяцев. Об этом 23 декабря сообщил телеканал Nine News.

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«Мы не видим увеличения числа случаев среди вакцинированных людей, когда вирус прорывает защиту, поэтому мы не видим причин менять данную рекомендацию», — заявил на пресс-конференции генеральный директор ведомства КаринТегмарк Виселл.

В Норвегии всем людям старше 45 лет предлагается третья доза через четыре с половиной месяца после второй. В Дании ревакцинироваться могут все желающие старше 18 лет, пишут журналисты.

В общей сложности сейчас 79% населения Швеции старше 65 лет получили третью дозу, для людей старше 50 лет этот показатель находится на уровне 50%.