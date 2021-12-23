Подгорица, 23 декабря, 2021, 21:11 — ИА Регнум. Предприятие «Аэропорты Черногории» закончат 2021 год с прибылью в размере более одного миллиона евро, сообщил совета директоров компании Небойша Джокович и добавил, что это отличный результат, сообщает RTCG.

В аэропорту

Он сказал, что в этом году, как и в предыдущем, у компании случился кризис из-за пандемии коронавируса.

«Мы оказались в сложной ситуации с финансами, персоналом и неподготовленностью к летнему сезону. План состоял в том, чтобы уменьшить убыток с 14 миллионов до трех-четырех миллионов. Мы реализовали наш план доходов в сентябре, зарегистрировали расходы и взыскали дебиторскую задолженность. Компания беспрепятственно выплачивала зарплаты и другие обязательства, мы усилили контроль за работой всех служб, произвели кадровые изменения», — сказал Джокович.