Бухарест, 23 декабря, 2021, 21:09 — ИА Регнум. Власти Румынии объявили об отмене действия основных карантинных ограничений в канун рождественских и новогодних праздников. Об этом сообщает «Телевидение Бухареста».

Цитата из м/ф «Зима в Простоквашино». Реж. Владимир Попов. 1984. СССР Телевизор

Согласно официальной информации, с 24 декабря по 3 января по всей стране разрешено проведение увеселительных мероприятий на свежем воздухе, включая ярмарки и гулянья.

Кроме того, гарантируется круглосуточная работа ресторанов, баров и кафе — заведениям рекомендовано осуществлять выборочную проверку документов о прививках своих посетителей. В ряде румынских регионов при посещении общественных мест граждане могут не использовать защитные медицинские маски.

«Мы надеемся на благоразумие жителей Румынии и гостей нашей страны», — заявил румынский министр здравоохранения Александру Рафила. Напомним, Румыния отмечает Рождество в ночь с 24 на 25 декабря. Новогодние праздники в стране завершаются 3 января.