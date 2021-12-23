Подгорица, , 21:07 — REGNUM Экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса в Черногории, не утихает, о чем свидетельствуют новые данные Центрального банка (ЦБ).

Банк Иван Шилов © ИА REGNUM

В частности, на конец ноября этого года общий объем средств, размещенных в банках, достиг 4,181 миллиарда, а остаток кредитной задолженности при этом составлял 3,476 миллиарда евро. По сравнению с концом 2020 года средства на счетах черногорских банков увеличились на 808,06 миллиона евро, а общая сумма задолженности граждан, бизнеса и государства — на 317,19 миллиона евро. На тот момент вложенные средства составляли почти 3,373 миллиарда, а долги — 3,159 миллиарда евро.

На то, что банковский сектор является единственным стабильным и «светлым пятном» отечественной экономики, указывает продолжающийся рост обязательных резервов финансовых институтов с помощью CBM, который составил 219,67 миллиона евро. Это на 40 тысяч евро больше, чем на конец 2021 года, когда резерв составлял 179,44 миллиона евро.

Граждане Черногории и проживающие в ней иностранцы задолжали в общей сложности 1,452 миллиарда евро, а компании, включая финансовый сектор, правительство и неправительственные организации, — 2,024 миллиарда. Из них только граждане Черногории задолжали финансовым учреждениям 1,431 миллиарда евро, а иностранцы — 22,22 миллиона евро.

По состоянию на конец ноября задолженность черногорских банков составляла 21,15 млн евро, в отличие от иностранных компаний в этом секторе, чей долг составляет 475,99 млн евро (поскольку в августе он резко вырос до 532 млн).